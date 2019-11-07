Болельщики ЦСКА устроили потасовку с полицией в Будапеште

Россияне вели селя агрессивно по отношению к местному населению.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-аташе российского посольства в Венгрии Тиграна Гарибяна. Все случилось перед матчем между ЦСКА и «Ференцварош» – россияне, приехавшие поддержать свой любимый клуб, устроили потасовку с полицией и местными прямо в метро. Они забежали в вагон, но поезд не тронулся, пока оттуда не выпустили горожан.

Россиян задержали, о чем полицейские рассказали посольству страны. Дальнейшая судьба дебоширов решается – их пытаются вызволить.

Напоминаем, что ЦСКА и «Ференцварош» сыграют в этот четверг в рамках группового этапа Лиги Европы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 3:1. Матч обслуживала израильская бригада арбитров. Главным судьей встречи был 38-летний Орель Гринфельд.