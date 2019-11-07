«Ласточка» из Петрозаводска не доехала до Петербурга

Который день поезда не могут нормально ездить из Северной столицы и в Северную столицу.

Об этом стало известно 7 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пассажиры «Ласточки», которая следовала из Петрозаводска в Северную столицу, остановилась посреди леса. Поезд должен был прибыть на станцию еще в 11 часов вечера, но ему понадобиться чуть больше времени. Пассажиры отмечают, что проводники объяснили задержки аварией с товарным составом. Они отметили, что приедут как минимум через два часа.

Люди в комментариях тут же вспомнили о подобных инцидентах, причиной который становилась непогода. Они отметили, что «Ласточка» в том же месте стояла восемь часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первая «Ласточка» до Кузнечного отправится в пятницу. Скоростной поезд будет следовать от Финляндского вокзала и делать остановки на станциях «Девяткино», «Токсово», «69 км», «Сосново», «Лосево», «Громово», «Приозерск».