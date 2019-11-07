Беглов перечислил зеленые зоны, которые нужно привести в порядок в первую очередь

Беглов перечислил зеленые зоны, которые нужно привести в порядок в первую очередь
Пискаревский парк. Скриншот: google maps

Губернатор заявил, что в городе высадят 18 тысяч деревьев и 250 тысяч кустарников.

Об этом стало известно 7 ноября. Планами по благоустройству губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился в эфире программы «Новый взгляд». Он отметил, что уже сейчас правительство думает о том, как будет преображаться города в 2020 году. В первую очередь хотят привести в порядок Южную дорогу на Крестовском острове, Суздальские озера, бульвар Новаторов и некоторые другие объекты. Также из бюджета выделят средства на посадку деревьев и кустарников.

Смольный, заверил Беглов, не забудет ни об одном районе Северной столицы – чтобы петербуржцы могли наслаждаться зелеными зонами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комитет по благоустройству будет докладывать о загрязнениях в ГАТИ. Штраф за вынес грязи с промышленных и строительных объектов составляет от 100 до 250 тыс. рублей.

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