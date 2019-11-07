Леди Гага сделала заявление о Брэдли Купере и их романе

Певица рассказала всю правду о том, что ее связывало с актером.

Всеми секретами американская певица Леди Гага поделилась в беседе с изданием Elle. Она заверила журналистов, что у нее не было романтических отношений с Брэдли Купером. Разыгранная на публику любовь была лишь пиар-компанией фильма «Звезда родилась», в котором снимались артисты и играли возлюбленных. Выступление на церемонии «Оскара» Леди Гага попросила также воспринимать как мистификацию – Гаге и Куперу хотелось, чтобы люди думали, будто между ними любовь.

Певица заверила, что не хочет вмешиваться в личную жизнь актера и назвала его отличным отцом. К слову, Купер недавно расстался с моделью Ириной Шейк и поклонники решили, что из-за Гаги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леди Гага оделась по принципу матрешки на Met Gala в Нью-Йорке. Американская певица и актриса Леди Гага надела несколько костюмов друг на друга и снимала их в течение вечера, раздевшись до белья.