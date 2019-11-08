Незнакомка выманила 300 тысяч у пенсионерки на Евдокима Огнева

Незнакомка выманила 300 тысяч у пенсионерки на Евдокима Огнева
Пенсионерка отдала деньги незнакомке. Фото: pixabay.com

В полицию Невского района Петербурга обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что лишилась 300 тыс. рублей в результате мошеннических действий.

По словам петербурженки, к ней в дом на улице Евдокима Огнева пришла неизвестная женщина. Злоумышленница представилась общей знакомой и попросила 300 тыс. рублей. Пенсионерка передала ей эту сумму, после чего женщины вышли на улицу.

Незнакома позвонила кому-то по телефону и сообщила, что нужны еще 50 тыс. рублей.

«Пенсионерка вернулась за деньгами домой, а когда вышла на улицу, на месте уже никого не было», — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 84-летняя женщина передала более 100 тыс. рублей неизвестному. Деньги он выманил под предлогом операции сыну.

мвд мошенничество невский район новости спб пенсионерка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
УФАС проверит транспортную реформу в Петербурге
В Тосненском районе задержали мужчину, отправившего на больничную койку жителя
Гендиректор «дочки» РЖД уценил служебный Land Cruiser и купил его
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Ленобласть начала обновлять дорожную технику
Разгневанный мужчина похитил деньги у собственной бабушки в Гатчинском районе
В Петербурге открыли клуб инвесторов Крыма
Неизвестные сообщили о 8 взрывных устройствах в метро Петербурга