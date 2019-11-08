Незнакомка выманила 300 тысяч у пенсионерки на Евдокима Огнева

В полицию Невского района Петербурга обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что лишилась 300 тыс. рублей в результате мошеннических действий.

По словам петербурженки, к ней в дом на улице Евдокима Огнева пришла неизвестная женщина. Злоумышленница представилась общей знакомой и попросила 300 тыс. рублей. Пенсионерка передала ей эту сумму, после чего женщины вышли на улицу.

Незнакома позвонила кому-то по телефону и сообщила, что нужны еще 50 тыс. рублей.

«Пенсионерка вернулась за деньгами домой, а когда вышла на улицу, на месте уже никого не было», — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 84-летняя женщина передала более 100 тыс. рублей неизвестному. Деньги он выманил под предлогом операции сыну.