Гендиректор «дочки» РЖД уценил служебный Land Cruiser и купил его

Гендиректор &#171;дочки&#187; РЖД уценил служебный Land Cruiser и купил его
Оценку авто петербургского гендиректора производила компания "Центр-Оценка" в городе Ржев Тверской области. Фото: pixabay.com

Виктор Кабанов, генеральный директор компании «ОРС», являющейся дочерней фирмой «РЖД», обвинен в мошенничестве.

Компания «ОРС» приобрела для служебных целей внедорожник Toyota Land Cruiser Prada стоимостью два миллиона рублей. Автомобилем пользовался генеральный директор фирмы, Виктор Кабанов. Спустя некоторое время, перед увольнением Кабанова, дорогостоящую иномарку списали.

Кабанов предоставил оценочной компании фотографии, на которых было видно, что Land Cruiser попал в серьезное ДТП — автомобиль был существенно поврежден. Эксперты назначили сумму за сильно пострадавший внедорожник: 139 тысяч рублей. Именно по такой цене выкупил никогда не попадавшую в аварии иномарку Виктор Кабанов.

На данный момент экс-генеральному директору 67 лет, он находится на пенсии. Мошенника приговорили к двум годам условного срока, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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