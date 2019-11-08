Выделенные полосы создадут на семи магистралях Петербурга

Выделенные полосы создадут на семи магистралях Петербурга
У общественного транспорта появятся новые полосы движения. Фото:pixabay.com

Смольным было принято решение о создании выделенных полос ещё на нескольких городских магистралях для развития транспортной системы города.

Это должно улучшить ситуацию с пробками, которые создюет проблемы в движении общественного транспорта.

Как сообщает «Петербургский Дневник» семь выделенных участков магистралей будут служить для движения только общественного транспорта. Первая полоса движения должна появиться на проспекте Маршала Блюхера на участке от Лабораторной улицы до проспекта Энергетиков. Второе местоположение полосыЛенинский проспект. Также появление выделенных полос ожидают на многих других участках города.

В настоящее время проект ожидает финансирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте ограничат движение троллейбусов.

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