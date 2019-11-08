На Московском проспекте закроют троллейбусное движение

В течение трех дней, с 9 по 11 ноября, на Московском проспекте, неподалеку от дома №120, ограничат движение троллейбусов.

Краткосрочные изменения связаны с проведением аварийных работ на водопроводе. Движение закроют в одну сторону: от станции метро «Электросила» до Московских ворот. Ограничения вступят в силу 9 ноября в 1:00 и будут действовать до 1:00 11 ноября, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

В ведомстве отмечают, что троллейбусные маршруты №15 и №17 останутся неизменны, на линии выйдут электробусы с динамической зарядкой. Троллейбус №26 начнет движение от конечной станции «Ж/д станция Сортировочная» по действующей трассе до конечной остановки «Станция метро «Электросила»» (обратно: по улице Решетникова, Сызранской улице, затем проспекту Юрия Гагарина).

Троллейбус №44 отправится от конечной остановки «Авангардная улица» по действующей трассе до площади Конституции, далее по Ленинскому проспекту и улице Типанова до конечной станции «Московская площадь» (обратно: по улице Ленсовета и затем улице Типанова).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об изменениях в работе трамваев №47 и №55.