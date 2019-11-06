В Петербурге трамваи №47 и 55 изменят маршрут с 9 по 22 ноября

В Петербурге трамваи №47 и 55 изменят маршрут с 9 по 22 ноября
Трамваи будут ездить по измененному маршруту с 9 по 23 ноября. Фото: Baltphoto

Путевые работы закроют движение по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта.

Изменения начнут действовать с 01:40 9 ноября до 04:40 23 ноября, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». На период проведения дорожных работ трамвай №47 будет следовать от конечной остановки «Улица Шаврова» по проспекту Авиаконструкторов до улицы Ильюшина6 затем по проспекту Испытателей до станции метро «Пионерская».

Трамвай №50 начнет движение от остановки «Придорожная аллея» по действующей трассе до проспекта Энгельса, далее к Енотаевской ул. до станции метро «Удельная».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала об изменениях в работе рейсового общественного транспорта с 8 по 13 ноября. Изменения затронут трамваи №9, 20 и 21.

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В Петербурге трамваи №47 и 55 изменят маршрут с 9 по 22 ноября
В Петербурге изменят маршрут трамваи № 9, 20, 21
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