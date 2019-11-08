Депутаты Петербурга предлагают ввести льготы для социальных предприятий

В Петербурге могут ввести меры поддержки социальных предприятий. Инициативу одобрили на заседании парламентского комитета по законодательству 8 ноября.

Документ предлагает дополнить принятый в июле 2019 года федеральный закон, в котором были закреплены основные понятия социального предпринимательства.

С инициативой выступили депутаты Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Алексей Макаров. Парламентарии предлагают ввести налоговые льготы для социальных предпринимателей и предоставить им помощь в поиске деловых партнеров и проведении мероприятий.

«Мы не ограничиваем правительство города в выборе конкретных мер поддержки», — отметил Денис Четырбок.

Депутат подчеркнул, что главный параметр для форм поддержки — абсолютная прозрачность и эффективность.

Под социальными подразумеваются предприятия, которые направлены на достижение общественно-полезных целей, и способствует решению социальных проблем. Социальными также признаются организации, в которых трудятся не менее 50% социально уязвимых категорий граждан — инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и предпенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют выделить более 15 млрд на развитие социально-культурной сферы.