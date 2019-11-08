На «Сортавале» 85-летний мужчина устроил жесткое ДТП

На трассе «Сортавала» в Ленобласти Renault Sandero столкнулся с Audi Q7, в результате чего три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Дорожное-транспортное происшествие случилось в четверг, 7 ноября, на 19-м километре автодороги «Сортавала». Водитель «Рено», 85-летний мужчина, совершил разворот в запрещенном месте, нарушив правила дорожного движения. Это стало причиной столкновения с двигавшимся по встречке «Ауди», сообщают в группе «Дорожный инспектор» «Вконтакте».

От сильного удара «Рено» вылетел на обочину. Обе иномарки серьезно пострадали, от французского хэтчбэка почти ничего не осталось. Авария стала серьезной для 85-летнего водителя авто и находившихся в салоне 67-летней женщины и пожилого мужчины. Все трое госпитализированы, медики оценивают их состояние как тяжелое. Водитель «Ауди» отделался легкими травмами, в машине сработали подушки безопасности.

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