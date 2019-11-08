В Петербурге скончался основатель теоретической археологии Лев Клейн

Советский и российский ученый Лев Клейн скончался в Петербурге на 93-м году жизни. Он известен как основатель теоретической археологии и человек, стоящий у истоков Европейского университета.

О смерти Клейна сообщил депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский 8 ноября.

«Друзья, одна утрата за другой: вчера на 93-м году жизни скончался Лев Самуилович Клейн, знаменитый историк и археолог, которого ненавидела и преследовала советская власть», — написал парламентарий в Facebook.

Депутат выразил соболезнования родным и близким ученого. Информация о дате и месте похорон Клейна пока не сообщалась.

Лев Клейн родился 1 июля 1927 года в Витебске. В 1951 году он с отличием окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, где позднее преподавал.

Уголовное преследование ученого началось в марте 1981 года, Клейн был арестован по обвинению в мужеложстве. После освобождения его лишили ученой степени кандидата и звания доцента. Вину он так и не признал.

Около десяти лет Клейн не мог найти работу. После перестройки ему удалось вернуться в университет. Ученого запомнили как одного из основателей Европейского университета, культур-антрополога, историка науки, педагога, основателя теоретической археологии и профессора.

Жизнь и вклад Клейна в науку описаны в автобиографической книге «Трудно быть Клейном».