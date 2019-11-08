В Петербурге выступит легендарная рок-группа Iron Maiden

Рокеры дадут концерт в Петербурге в рамках своего мирового тура Legacy Of The Beast. Фото: vk.com/ironmaidenfc

Рокеры дадут концерт в Петербурге в рамках своего мирового тура Legacy Of The Beast. Фото: vk.com/ironmaidenfc

Легендарные британские рокеры Iron Maiden дадут концерты в России. Коллектив приедет в Петербург летом.

Как сообщили организаторы гастолей, петербуржцы смогу увидеть выступление рокеров в Ледовом дворце, оно состоится 30 июня следующего года. В последний раз группа Iron Maiden выступала в городе на Неве 7 лет назад.

Приобрести билет можно будет с 12 ноября.

Музыканты из Британии продали более 100 млн копий альбомов по всему миру. В 2005 году рокеры оставили отпечатки своих ладоней в цементе на Hollywood RockWalk.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о двух юных петербурженках, которые выступили в шоу «Танцы» на ТНТ. Танцовщицам 13 и 6 лет. Одна из них уже участвовала в телешоу.