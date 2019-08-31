Две девочки из Петербурга выступят в детском выпуске «Танцев» на ТНТ

Две девочки из Петербурга выступят в детском выпуске &#171;Танцев&#187; на ТНТ
Танец для юной Даши Сырковой поставила финалистка "Танцев" Валерия Бабаян. Фото: ТНТ

Шоу «Танцы» на ТНТ представит 1 сентября специальный детский выпуск. От Петербурга выступят две юные танцовщицы Кристина Шмидт и Даша Сыркова.

На кастинге отберут лучших танцовщиков среди детей, которые потом выступят на сцене с подопечными Татьяны Денисовой, Егора Дружинина и Мигеля.

Продюсеры отсмотрели несколько тысяч детских видео-заявок и пригласили на кастинг танцовщиков со всей страны. Петербург на шоу представят 13-летняя Кристина Шмидт и 6-летняя Даша Сыркова.

Кристина Шмидт до танцев профессионально занималась художественной гимнастикой. Девочка уже выступала на телеэкране — в шоу «Лучше всех!».

Даша Сыркова занимается танцами в студии «Клюква». Танец для юной петербурженки поставила участница прошлого сезона Валерия Бабаян.

Ранее финалист шоу «Танцы» на ТНТ Саша Перцев поделился ожиданиями от нового сезона.

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