Саша Перцев рассказал, чего ждать зрителям от нового сезона шоу «Танцы» на ТНТ

Финалист поделился лишь некоторыми секретами, решив оставив главное в тайне.

Финалист шоу «Танцы» на ТНТ Саша Перцев поговорил с журналистами PITER.TV и рассказал, чего стоит ждать поклонникам программы от нового сезона. Танцор заявил, что в первую очередь будут новые лица – люди будут рассказывать о своем жизненном опыте, а затем станцуют о своей жизни.

Перцев считает, что «эти же лица будут делать очень многое». Участники раскроются перед зрителями не только как талантливые танцоры, но и люди.

«Мы просто ждем новых интересных разговоров, как словами, так и движением, ну, по крайней мере я. Пускай это будет, ну, такой заманушкой…»,

— подытожил он.

Напоминаем, что Саша Перцев участвовал в пятом сезоне «Танцев» на ТНТ. Молодой человек выступал от команды Татьяны Денисовой и сумел завоевал любовь тысячи поклонников.

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