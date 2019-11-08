В Петербурге средний счет по ЖКУ за октябрь превысил 4,1 тысячи рублей

По итогам октября средний счет за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге составил 4 тыс. 128 рублей. За год плата выросла на 8,15%.
Об этом сообщила председатель Жилищного комитета Петербурга Людмила Соловьева на пресс-конференции 8 ноября.
Увеличение счета обусловлено повышением оплаты за ЖКУ, ростом налога на добавленную стоимость и быстрым похолоданием. В этом году периодическое протапливание началось в 2019 году, что на восемь дней раньше, чем в 2018-м.
В жилищном комитете добавили, что задолженность исполнителей коммунальных перед ресурсоснабжающими организациями в этом месяце снизилась на 799 млн и составила 11 млрд 579 млн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2018 году средний счет за октябрьское отопление составил 3 тыс. 817 рублей.