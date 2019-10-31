В ноябре плата за отопление в Петербурге может вырасти на 5-8%

В ноябре счет за отопление может вырасти. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ноябре счет за отопление может вырасти. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Из-за раннего похолодания плата за отопление в ноябре может вырасти на 5-8% в сравнении с суммой, что начисляли в этом месяце год назад. Счет может дорасти до 4 тыс. 100 рублей.

О возможном подорожании предупредила замглавы жилищного комитета Людмила Соловьева. Причиной этого стали не тарифы, а раннее похолодание, подчеркнула чиновница.

В прошлом году октябрь обошелся горожанам в среднем в 3 тыс. 817 рублей, в этом сумма может вырасти на 5-8%. Счет за октябрьское отопление начисляется в ноябре.

Напомним, периодическое протапливание началось в Петербурге 16 сентября. В этом режиме батареи теплеют в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и некоторых жилых зданиях. Официальный старт отопительному сезону был дан 24 сентября.

В октябре отопление было включено в квитанции жителей 3,5 тыс. домов, где нет приборов учета и плата начисляется по нормативу. В ноябре этот пункт появится во всех квитанциях.