Госжилинспекция обнаружила во дворах 387 нарушений

С 1 октября жилищная инспекция проверила более 2000 внутриквартальных территорий многоквартирным домов. Нарушения были обнаружены в 387 из них.

Во время проведения осеннего месячника инспекция проверяла выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий. В основном большая часть нарушений относились к уборке газонов от мусора и листвы. Также в ходе проверки было отмечено, что на территориях многих домов не хватает урн.

В Красногвардейском, Курортном и Пушкинском районах было выявлено самое большое количество нарушений при уборке внутридомовых территорий. Наименьшее — в Адмиралтейском, Колпинском и Петроградском районах.

После проверки управляющим организациям были выданы предписания и предостережения.