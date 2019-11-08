Госжилинспекция обнаружила во дворах 387 нарушений

Госжилинспекция обнаружила во дворах 387 нарушений
Самые грязные дворы в Красногвардейском районе. Фото:/pixabay.com

С 1 октября жилищная инспекция проверила более 2000 внутриквартальных территорий многоквартирным домов. Нарушения были обнаружены в 387 из них.

Во время проведения осеннего месячника инспекция проверяла выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий. В основном большая часть нарушений относились к уборке газонов от мусора и листвы. Также в ходе проверки было отмечено, что на территориях многих домов не хватает урн.

В Красногвардейском, Курортном и Пушкинском районах было выявлено самое большое количество нарушений при уборке внутридомовых территорий. Наименьшее — в Адмиралтейском, Колпинском и Петроградском районах.

После проверки управляющим организациям были выданы предписания и предостережения.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге с 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги.

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