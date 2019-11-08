Бориса Вишневского заподозрили в интересе к студенткам

Бориса Вишневского заподозрили в интересе к студенткам
Борис Вишневский / Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге разгорается сексуальный скандал. Особую пикантность ему придают фигуры депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и молоденьких студенток.

Якобы Борис Лазаревич не просто преподавал в университете, но и живо интересовался своими слушательницами.

Как сообщает интернет СМИ nation-news.ru, бывшая студентка Российского государственного педагогического университета имени Герцена прислала в редакцию письмо, в котором рассказала нелицеприятные подробности работы и профессора кафедры политологии на ниве высшего образования. Автор письма утверждает что, ей известно о четырех пострадавших от действий депутата, но не исключает, что могли быть и другие студенты, в том числе, и несовершеннолетние, которые тоже пострадали от поведения профессора.

Источник:nation-news.ru

Насколько достоверна эта информация, пока не ясно. Однако в социальных сетях и телеграмм-каналах на публикацию уже пошли отклики. К примеру, в канале, который выходит в свет под именем известного петербургского юриста, преподавателя юрфака СПбГУ Натальи Шатихиной, частности, отмечается: «достоверность обвинений могут установить соответствующие органы, которые не должны оставить подобные обвинения без внимания».

Сам Вишневский заявил СМИ, что письмо является враньем, которое он не комментирует. Пока не комментируют ситуацию и в пресс-службе Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

Примечательно, что официальная биография депутата, размещенная на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга утверждает – Борис Вишневский «с 2013 года – профессор кафедры политологии РГПУ им. А.И.Герцена». Однако на сайте университета он значится всего лишь как преподаватель, работающий на условиях гражданско-правового договора.

Источник:www.assembly.spb.ru

Как рассказал www.gazetа.spb.ru один из сотрудников университета, Вишневский работает «почасовиком». Должность профессора не занимает. Ранее он временно её, действительно, занимал, но это было давно и недолго.

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