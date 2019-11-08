Не включая поворотников: петербуржец рассказал об опасном маневре автоледи на Зайцева

В Кировском районе Петербурга рискованная автоледи чуть не устроила ДТП. Испуганный водитель, ехавший следом, еле успел оттормозиться.

Инцидент произошел сегодня днем, 8 ноября, на улице Зайцева. На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки неожиданно начинает разворачиваться, не подав соответствующий сигнал.

«При этом поехала правее и потом резко влево», — описал действия женщины автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впечатленный водитель добавил, что остановился от резвого участника в нескольких сантиметрах. А также подчеркнул, что все происходило на заснеженной дороге.

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