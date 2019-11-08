Под угрозой находится коллекция Оранжереи Таврического сада

Под угрозой находится коллекция Оранжереи Таврического сада
Из-за коммунальной аварии температура в оранжерее опускается ниже. Фото:vk.com/orangeryspb

6 ноября из-за коммунальной аварии было отключено отопление в оранжерее Таврического сада. Большинство теплолюбивых растений оказались под угрозой замерзания.

«В данный момент мы готовы сообщить, что наша коллекция растений находится под угрозой. Коммунальные службы бездействуют», — указали в своих социальных сетях представители оранжереи.

В здании сада нет отопления уже несколько дней, температура в оранжерее все опускается. Коммунальщики тем временем не торопятся ремонтировать трубопровод.

Ранее GazetaSPb уже сообщала о том, что помещение Оранжереи Таврического сада находилось без отопления несколько дней.

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