Под угрозой находится коллекция Оранжереи Таврического сада

Из-за коммунальной аварии температура в оранжерее опускается ниже. Фото:vk.com/orangeryspb

Из-за коммунальной аварии температура в оранжерее опускается ниже. Фото:vk.com/orangeryspb

6 ноября из-за коммунальной аварии было отключено отопление в оранжерее Таврического сада. Большинство теплолюбивых растений оказались под угрозой замерзания.

«В данный момент мы готовы сообщить, что наша коллекция растений находится под угрозой. Коммунальные службы бездействуют», — указали в своих социальных сетях представители оранжереи.

В здании сада нет отопления уже несколько дней, температура в оранжерее все опускается. Коммунальщики тем временем не торопятся ремонтировать трубопровод.

Ранее GazetaSPb уже сообщала о том, что помещение Оранжереи Таврического сада находилось без отопления несколько дней.