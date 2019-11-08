Под угрозой находится коллекция Оранжереи Таврического сада

6 ноября из-за коммунальной аварии было отключено отопление в оранжерее Таврического сада. Большинство теплолюбивых растений оказались под угрозой замерзания.
«В данный момент мы готовы сообщить, что наша коллекция растений находится под угрозой. Коммунальные службы бездействуют», — указали в своих социальных сетях представители оранжереи.
В здании сада нет отопления уже несколько дней, температура в оранжерее все опускается. Коммунальщики тем временем не торопятся ремонтировать трубопровод.
Ранее GazetaSPb уже сообщала о том, что помещение Оранжереи Таврического сада находилось без отопления несколько дней.