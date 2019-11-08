Белая медведица Хаарчаана показала петербуржцам, как нужно проводить выходные

Белая медведица Хаарчана из Ленинградского зоопарка показала, как нужно проводить выходные.

На видео, которое опубликовано на странице в Instagram Ленинградского зоопарка, Хаарчаана бежит бассейну со своей игрушкой, прыгает в воду и начинает выполнять различные трюки.

«Желаем всем активных выходных! Пусть Хаарчаана послужит отличным примером того, как нужно веселиться», — говорится в сообщении.

Медведица Хаарчаана родилась 30 ноября 2016 года в зоопарке Орто-Дойду в Якутии. В Петербург она перебралась спустя год, в Ленинградском зоопарке медведица воссоединилась со своей бабушкой Усладой. Летом 2019 года Хаарчаана переехала в новый вольер с большим бассейном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медведицу Ленинградского зоопарка заставили прыгать за мороженое.