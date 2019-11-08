Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных жителей

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев заявил, что «пристрелил бы» тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы, чтобы «успокоить» население.

Как сообщает портал «Черника», один из жителей города пожаловался на нерешенную проблему с неработающей общественной баней и дренажной системой города.

«Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», — ответил Прокопьев.

Как пишет издание, на просьбу совета ветеранов привести в надлежащий вид братскую могилу на кладбище Прокопьев ответил, что в городе живут «социальные паразиты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич устроилась на работу в местном музее. Алашкевич, написавшая заявление на увольнение после публикации записи с ее оскорблениями в сторону пострадавших от паводка, устроилась на должность заместителя директора архитектурно-этнографического комплекса «Тальцы». Бывшая чиновница была уволена после того, как оскорбила пострадавших от паводка в Иркутской области людей, назвав их «быдлом» и «бичами».