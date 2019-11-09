«Аэрофлот» начал продавать билеты по «плоским» тарифам на Дальний Восток

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Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по "плоским" тарифам. Фото: pixabay

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по «плоским» тарифам на будущий год на рейсы на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Программа предусматривает продажу билетов по фиксированной цене, не зависящей от сезона или даты покупки. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев продлил срок действия этой программы, а также проиндексировал тарифы на 4,3%.

По «плоским» тарифам россияне смогут слетать в следующий города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

Индексация тарифов произошла впервые с прошлого года. Это сделали для повышения расходов. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что стоимость билетов на Дальний Восток остается ниже себестоимости из-за их социальной значимости.

Рейс «Аэрофлотом» из столицы в указанные города обойдется в 15,6 тысяч рублей, а рейс в обе стороны — 26,1 тысячи рублей.

А «Россией» в эти города можно будет слетать за 13,7 тысяч рублей, в обе стороны — 22,9 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга на Тенерифе могут запустить прямые авиарейсы.

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