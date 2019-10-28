Из Петербурга на Тенерифе могут запустить прямые авиарейсы

Возможность запуска прямых авиарейсов из Петербурга на остров Тенерифе, обсуждают сейчас в Петербурге заинтересованные стороны. Испания хочет увеличить число туристов из Северной столицы на этот остров Канарского архипелага. Об этом Gazeta.spb.ru стало известно от генерального консула Королевства Испании в Санкт-Петербурге Феликса Вальдеса. По его словам консультации по этому поводу сейчас ведутся между заинтересованными сторонами.

По данным консульства Испании, которые были предоставлены Gazeta.spb.ru, в 2018 году Испанию посетило свыше 1,2 млн туристов из России, а по данным за август этого года их число уже превысило 935 тысяч. Из них свыше девяти тысяч россиян посетило именно курорты острова Тенерифе.

По мнению Феликса Вальдеса интерес в Тенерифе у российских туристов возрастает, и возможная организация прямого авиарейса между Петербургом и Тенерифе будет этому способствовать. Точной информации о виде авиаперелетов пока нет, не исключено, что, скорее всего, речь может идти от чартерных рейсах.

Это может существенно расширить предложение для туристов из Петербурга, о чем и шла речь на встрече представителей туристических компаний Санкт-Петербурга с турбизнесом острова Тенерифе. Встреча прошла в конце октября, в ней приняли участие представители 16 компаний из Испании и около 50 турагенств Санкт-Петербурга.

Тенерифе расположен в Канарском архипелаге и является островом вулканического происхождения. В средние века его даже называли Островом Ада, так как там постоянно были извержения вулканов. В настоящее время тут спокойно, последнее извержение было 110 лет назад.