Химико-фармацевтический университет Петербурга отметил 100-летие

Ведущий российский фармацевтический вуз из Петербурга отметил 100 лет о дня основания в пятницу, 9 ноября.

В честь юбилея в университете прошел торжественный вечер, на котором собрались студенты и преподаватели, которых поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Градоначальник произнес поздравительную речь, во время которой подчеркнул, что именно в этом учебном заведении были разработаны многие лекарства. Беглов отметил, что даже во времена блокады университет продолжал свою работу, что позволила спасти миллион жизней.

Валентина Матвиенко напомнила, что является выпускницей этого вуза, а также поблагодарила за качественное образование и «путевку в жизнь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустили флешмоб против переезда СПбГУ в Пушкин.