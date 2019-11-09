Туристка из Японии удивилась русскоязычным вывескам на Сахалине

Женщина из Японии прибыла на российский остров Сахалин в качестве туристки. Там она была очень удивлена вывесками на русском языке, поскольку думала, что на Сахалине живут исключительно японцы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на японское издание Асахи симбун, японская туристка рассказала, что она была уверена в том, что на Сахалине живут исключительно японцы. По ее словам, прилетев на остров, она удивилась, увидев вывески только на русском языке.

Однако в целом, она осталась довольна своей четырехдневной поездкой. Ее восхитили местные достопримечательности и красоты природы острова.

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