Туристка из Японии удивилась русскоязычным вывескам на Сахалине

Туристка из Японии удивилась русскоязычным вывескам на Сахалине
Сахалин. Фото: pixabay

Женщина из Японии прибыла на российский остров Сахалин в качестве туристки. Там она была очень удивлена вывесками на русском языке, поскольку думала, что на Сахалине живут исключительно японцы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на японское издание Асахи симбун, японская туристка рассказала, что она была уверена в том, что на Сахалине живут исключительно японцы. По ее словам, прилетев на остров, она удивилась, увидев вывески только на русском языке.

Однако в целом, она осталась довольна своей четырехдневной поездкой. Ее восхитили местные достопримечательности и красоты природы острова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский режиссер перед премьерой своего фильма в России попробовал борщ и водку. Режиссер Макото Синкай рассказал, что перед российской премьерой своей новой картины «Дитя погоды» ему удалось попробовать борщ и водку.

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