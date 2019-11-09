В Колпинском районе загорелась однокомнатная квартира

Пожар произошел в доме 40 по Заводскому проспекту. Фото: Google.Maps

Пожар произошел в доме 40 по Заводскому проспекту. Фото: Google.Maps

Комната в «однушке» на Заводском проспекте Колпинского района в Петербурге загорелась днем 8 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.

Экстренные службы получили сигнал о возгорании в час дня. Огонь вспыхнул в комнате в квартире дома №40 по Заводскому проспекту. На место пожара выехали 15 сотрудников МЧС, а также три спецмашины. В комнате горела обстановка площадью 15 кв.м.

Спасатели справились с огнем примерно за полчаса — о ликвидации возгорания сообщили в 13:37. Причины возгорания пока неизвестны — специалисты занимаются их установлением.

Данных о возможных пострадавших не поступало.

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