Аэропорт в Екатеринбурге эвакуировали из-за ложной угрозы о «минировании»

Субботним утром, 9 ноября, в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» поступило сообщение о минировании здания. Всех пассажиров и персонал пришлось пришлось эвакуировать. Это произошло в 7 утра.

Суматоха пассажиров в «Кольцово» спровоцировала столпотворения на выходах из здания воздушной гавани. В аэропорт, для проверки сообщения, приехали саперы, полиция, скорая помощь и спасатели.

Как сообщили в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, экстренные службы и правоохранительные органы провели все необходимые мероприятия на месте. Представляющие опасность предметы не были обнаружены.

Через час в пресс-службе «Кольцово» заявили о завершении всех мероприятий. Информация о минировании оказалась ложной.

Сейчас аэропорт восстановил свою работу и функционирует без ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 80-летний пассажир рейса «Минск — Петербург» сообщил о «минировании» самолета.