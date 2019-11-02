80-летний пассажир рейса «Минск — Петербург» сообщил о «минировании» самолета

80-летний пассажир рейса &#171;Минск &#8212; Петербург&#187; сообщил о &#171;минировании&#187; самолета
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Фото: pixabay.com

Возрастной пассажир рейса, направляющегося из столицы Белоруссии в Петербург заявил, что в самолете заложено взрывное устройство.

Инцидент произошел вечером пятницы, 1 ноября. 80-летний мужчина сообщил тревожную новость правоохранительным органом перед посадкой на борт в Национальном аэропорту «Минск». После информации о том, что в самолете. возможно, произойдет взрыв, на месте происшествия оперативно оказались сотрудники следственно-оперативной группы и саперы.

Однако тщательный осмотр профессионалов показал, что никаких взрывных устройств на борту не было. В отношении мужчины, сообщившего о ложном минировании, заведено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Екатеринбурге поступило ложное сообщение о минировании взлетевшего самолета, из-за чего лайнеру пришлось спешно возвращаться в аэропорт.

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