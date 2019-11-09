На Пулковском откопали снаряд времен ВОВ

В Московском районе Петербурга был обнаружен артиллерийский снаряд, лежавший в земле еще со времен Великой Отечественной войны, сообщают в главке МЧС по региону.

Снаряд времен ВОВ был найден возле нежилого дома №65 по Пулковскому шоссе. Он был найден в ходе земляных работ днем в четверг, 7 ноября. Вывезти для дальнейшей утилизации его смогли только на следующий день, 8 ноября. Этим занимались бойцы ЗВО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что артиллерийский снаряд был найден на КАД в Петербурге. Во время технических дорожных работ на 42 км внутреннего кольца КАД был обнаружен взрывоопасный артиллерийский снаряд времен ВОВ. Снаряд изолировали и вывезли на утилизацию.