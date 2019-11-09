Глава района в Смоленской области трагически погиб при тушении пожара

Глава района в Смоленской области трагически погиб при тушении пожара
Олег Макаров. Фото: holm.admin-smolensk.ru

В Смоленской области погиб глава Холм-Жирковского района Олег Макаров. Это произошло во время тушения пожара в частном доме.

Как сообщает губернатор Смоленской области Алексей Островский в своем Twitter, все произошло в пятницу вечером, 8 ноября. На улице Школьной в поселке Холм-Жирковский загорелся частный дом. Как рассказал Островский, Макаров пытался помочь потушить возгорание в чужом доме.

Губернатор региона написал, что погибший чиновник был замечательным человеком и отличным главой района. Он отметил, что его смерть является огромной потерей не только для семьи, но и для общества.

По данным местного управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о возгорании в половину десятого вечера. На месте работали четыре человека личного состава и две спецмашины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре у станции Орехово погибла женщина.

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