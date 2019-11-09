Длинноногие лошади с большими глазами поселились на домах на Васильевском острове

Один из рисунков на Васильевском острове. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Один из рисунков на Васильевском острове. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Жители Петербурга заметили удивительные рисунки лошадей с длинными ногами и большими глазами на зданиях Васильевского острова. Такими яркими рисунками украсили несколько дворов в районе.

Как рассказали петербуржцы в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «Вконтакте», неизвестный местный житель нарисовал всех лошадей в одном стиле. Удивительных созданий можно найти не только на стенах, но и на дорогах. Лошадей регулярно закрашивают коммунальщики, однако художник, несмотря на это, восстанавливает свои работы.

Многие пользователи рассказали, что такие рисунки радуют их, а серые дворы наконец-то стали немного разнообразней. Некоторые даже просят расписать их парадную и скидывают адрес. А некоторые начали спорить по поводу того, лошади это все-таки или нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге горожане заметили на поверхности Мойки розовые пятна.