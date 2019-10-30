В Петербурге горожане заметили на поверхности Мойки розовые пятна

Поверхность реки Мойки в центре Северной столицы оказалась покрыта розовыми разводами, длина шлейфа составляет несколько десятков метров.
Загрязнение жители Санкт-Петербурга заметили в среду, 30 октября. Пятна пудрового цвета появились на воде в районе Красного моста. Горожане отмечают, что явление подобного масштаба встречают впервые.
Очевидцы направили соответствующее заявление в комитет по природопользованию. В учреждении отметили, что уже проинформированы о ситуации, к месту загрязнения отправлены сотрудники «Пиларна». О загрязнении также уведомили предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга».
Вероятно, причиной окраса воды в розовый цвет стал сброс прогулочным катером льяльных вод, что часто наблюдается перед закрытием навигации.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ужесточат контроль за вынесением грязи со строительных площадок.