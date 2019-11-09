«Газовщики» вынесли из квартиры пенсионерки на Двинской коробку с деньгами

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивают злоумышленников, похитивших деньги у пожилой местной жительницы. Они попали в ее квартиру по видом сотрудников газовой службы.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, в полицию с заявлением обратилась 83-летняя петербурженка. Она рассказала, что к ней в квартиру зашли неизвестные под видом сотрудников газовой службы. После их ухода она заметила пропажу коробки, в которой лежали 10- тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса России «Кража». Злоумышленники разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незнакомка выманила 300 тысяч у пенсионерки на Евдокима Огнева. По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.