Целый состав: на Пискаревском столкнулись четыре легковушки

На Пискаревском проспекте в Петербурге образовался «паровозик» из четырех легковых автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером, 9 ноября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», причиной аварии стали погодные условия – дождь нарушил сцепку колес с дорогой.

«Паровозик? Да тут целый состав», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Столкновение, судя по опубликованным снимкам, было не сильным. Некоторые водители вышли из машин, другие ожидают сотрудников ГАИ в своих транспортах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пешеходе, пострадавшем от наезда иномарки. ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.