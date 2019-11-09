Не товары интересовали девочку: вытащила из кассы несколько пятитысячных купюр в Горелово

На Красносельском шоссе неизвестная девушка обокрала магазин. Хозяева торговой точки опубликовали в Сети кадры с камер видеонаблюдения.

Все произошло в одном из магазинов в Горелово. По словам автора записи в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», молодая посетительница вытащила из кассы несколько купюр. Пачка пятитысячных бумажек «напугала» девушку, после чего несколько раз она возвращалась к кассе, кладя купюры на место.

Сказанное подтверждается кадрами, опубликованными в соцсети «ВКонтакте». Теперь хозяева торговой точки предложили гражданке вернуть деньги. В противном случае они пригрозили обратиться в отдел полиции.

«Сумма вполне будет грозить уголовным делом!», — заявили в группе.

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