В Тихвине двое мужчин избили прохожего до полусмерти

Подозреваемых уже задержали. Полицейские уже возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Все сучилось в Тихвине еще в субботу – горожане увидели еле живого мужчину, лежащего на улице. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Врачи диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. 68-летний пострадавший находится под наблюдением врачей.

Полицейские уже задержали подозреваемых – ими оказались два мужчины, 63 и 53 лет. Что стало причиной конфликта – непонятно. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Малой Охте злоумышленники, угрожая ножом, угнали автомобиль. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин 31 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело.