Трое водителей такси забили до смерти пассажира

Мужчины поссорились и случилась драка. В итоге один из них скончался.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщают нижегородские СМИ. В публикациях сказано, что участниками конфликта стали четыре человека – три таксиста и пассажир. Сначала повздорили водитель и мужчина, но что стало причиной – непонятно. Затем таксист вызвал на подмогу еще двоих коллег. В результате завязалась драка и пассажир получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

Некоторые издания уверяют, что пассажир мог перепутать адрес или же испачкал салон.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело из-за умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец попал в больницу после драки с таксистом на Авиаконструкторов.