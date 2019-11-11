Эмилия Кларк может сыграть роль Джеймса Бонда

Эмилия Кларк. Фото: кадр из фильма "До встречи с тобой"

Эмилия Кларк. Фото: кадр из фильма "До встречи с тобой"

Британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», выразила желание сыграть роль нового Джеймса Бонда при условии, что ее партнером по фильму станет Леонардо ДиКаприо.

В следующем году на большие экраны выйдет следующая часть «бондианы» — «Не время умирать» в котором снялся Дэниел Крейг. Главную роль в фильме исполнит актриса Лашана Линч, он сыграет агента MI6. Ожидается, что это последняя часть серии фильмов про агента 007, где сыграет Крейг.

Как сообщает газета Metro, Эмилия Кларк, отвечая на вопрос журналистов о ее желании стать новым агентом 007, ответила, что она смогла бы стать самым нахальным Бондом в мире. При этом она отметила, что в качестве своего партнера видит только Леонардо ДиКаприо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».