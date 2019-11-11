Вечером в Вартемягах сгорели теплицы

Теплицы загорелись в воскресенье вечером, 10 ноября, в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленобласти. Об этом стало известно ночью в понедельник, 11 ноября.

Как сообщают сотрудники ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте», информация о пожаре поступила почти в десять вечера. На участке в деревне Вартемяги загорелись теплицы.

На месте происшествия работал дежурный караул ПСС Агалатово. Возгорание удалось потушить в течение часа. В результате пожара пострадавших нет. О причинах пожара в теплицах не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине загорелся дом на 256 «квадратах». По предварительным данным, в результате никто не пострадал.