потоп на Бурцева затронул припаркованные иномарки

По сообщениям очевидцев, ночью воскресенья в Кировском районе Петербурга произошел потоп на улице Бурцева. Холодная вода разлилась вдоль улицы.

«Как всегда потоп на Бурцева. К счастью, не кипяток», — отметили пользователи сообщества «ДТП И ЧП Санкт—Петербург».

На фотографиях свидетелей произошедшего заметно, что потоп не обошел стороной припаркованные рядом автомобили.