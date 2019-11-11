потоп на Бурцева затронул припаркованные иномарки

По сообщениям очевидцев, ночью воскресенья в Кировском районе Петербурга произошел потоп на улице Бурцева. Холодная вода разлилась вдоль улицы.
«Как всегда потоп на Бурцева. К счастью, не кипяток», — отметили пользователи сообщества «ДТП И ЧП Санкт—Петербург».
На фотографиях свидетелей произошедшего заметно, что потоп не обошел стороной припаркованные рядом автомобили.
В Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что на перекрестке Сизова и Парашютной водитель каршеринга проехал на красный и устроил ДТП.