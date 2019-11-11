потоп на Бурцева затронул припаркованные иномарки

потоп на Бурцева затронул припаркованные иномарки
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/spb_today

По сообщениям очевидцев, ночью воскресенья в Кировском районе Петербурга произошел потоп на улице Бурцева. Холодная вода разлилась вдоль улицы.

«Как всегда потоп на Бурцева. К счастью, не кипяток», — отметили пользователи сообщества «ДТП И ЧП СанктПетербург».

На фотографиях свидетелей произошедшего заметно, что потоп не обошел стороной припаркованные рядом автомобили.

В Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что на перекрестке Сизова и Парашютной водитель каршеринга проехал на красный и устроил ДТП.

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