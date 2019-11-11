Пожарные потушили полыхающую дачу во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти пожарные тушили дачу. ЧП произошло сегодня утром, 11 ноября, в СНТ Ремонтник в массиве Дунай.

Соответствующий сигнал поступил дежурному ровно в 9 часов утра. К месту происшествия были незамедлительно направлены восемь человек на двух спецмашинах. Частный дом полыхал на 48 квадратных метров. Пожарные боролись с пламенем почти час.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 9:57 огонь был полностью ликвидирован.

Пока неизвестно, по каким причинам произошло возгорание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении трупа в поселке Тихвинского района. Тело нашли после пожара в жилом доме.