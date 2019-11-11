Четверо из «паровозика» собрали пробку на Свердловской

В Калининском районе Северной столицы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В аварии оказались сразу четыре автомобиля.

Все случилось на Свердловской набережной сегодня, 11 ноября. На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что машины собрались «паровозиком» перед светофором, они заняли одну полосу из двух.

«Перед перекрестком с Арсенальной», — уточнил место ДТП автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Со слов свидетелей в соцсети, на участке собралась пробка.

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