Четверо из «паровозика» собрали пробку на Свердловской

Четверо из &#171;паровозика&#187; собрали пробку на Свердловской
Машины собрались у перекрестка. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В аварии оказались сразу четыре автомобиля.

Все случилось на Свердловской набережной сегодня, 11 ноября. На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что машины собрались «паровозиком» перед светофором, они заняли одну полосу из двух.

«Перед перекрестком с Арсенальной», — уточнил место ДТП автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Со слов свидетелей в соцсети, на участке собралась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре во Всеволожском районе. Огнеборцы потушили дачу.

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