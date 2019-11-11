Маршрутка и автобус боролись за пассажиров у перекрестка Зины Портновой и Ленинского

В Кировском районе Северной столицы остановку не поделили два общественных транспорта. Сегодня, 11 ноября, участниками ДТП стали маршрутка и автобус.
Они столкнулись у перекрёстка Зины Портновой и Ленинского проспекта. Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновником столкновения стал водитель маршрутки №227, который не затормозил перед автобусом.
Судя по опубликованным снимкам в социальной сети «Вконтакте», предполагаемый виновник двигался с небольшой скоростью, так как видимых повреждениях на транспортах нет.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о «паровозике» из машин. Четверо участников собрались у перекрестка.