В США готовятся к сибирским морозам

На масштабной территории Соединенных Штатов, от Техаса до Новой Англии, ожидается рекордное похолодание из-за движущегося с Сибири циклона.

О необычных для Америки погодных условиях рассказал метеоролог Национальной службы погоды США Кевин Донофрио. По его словам, уже сейчас в некоторых штатах на северо-востоке Америки, таких как Пенсильвания, прошел снегопад.

Кроме того, готовится к морозам Чикагский международный аэропорт О’Хара, поскольку прогнозируемая температура рискует быть на 2-3 градуса ниже предыдущего рекорда 1995 года. Всего в зоне риска и рекордно морозных для ноября показателей оказывается около двухсот населенных пунктов Америки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по данным американского Министерства финансов, госдолг США приблизился к отметке в $23 триллиона.