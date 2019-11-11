В США готовятся к сибирским морозам

В США готовятся к сибирским морозам
Похолодание началось с воскресенья. Фото: pixabay.com

На масштабной территории Соединенных Штатов, от Техаса до Новой Англии, ожидается рекордное похолодание из-за движущегося с Сибири циклона.

О необычных для Америки погодных условиях рассказал метеоролог Национальной службы погоды США Кевин Донофрио. По его словам, уже сейчас в некоторых штатах на северо-востоке Америки, таких как Пенсильвания, прошел снегопад.

Кроме того, готовится к морозам Чикагский международный аэропорт О’Хара, поскольку прогнозируемая температура рискует быть на 2-3 градуса ниже предыдущего рекорда 1995 года. Всего в зоне риска и рекордно морозных для ноября показателей оказывается около двухсот населенных пунктов Америки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по данным американского Министерства финансов, госдолг США приблизился к отметке в $23 триллиона.

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