Петербуржца, опьяненного неопределенным веществом, посадили под стражу за наезд на полицейского

Мужчина останется под стражей до января 2020 года. Фото: pixabay

Мужчина останется под стражей до января 2020 года. Фото: pixabay

Красносельский районный суд Северной столицы посадил под стражу мужчину, наехавшего на ногу полицейского.

По предположениям следствия, все произошло 5 января настоящего года на Петергофском шоссе. Водителя автомобиля марки Volkswagen Scirocco попросили прекратить нарушать общественный порядок и правила дорожного движения. Мужчина не только проигнорировал требования, но и наехал колесом авто на ногу правоохранителя.

Сотрудник получил закрытый перелом наружной лодыжки левого голеностопного сустава. Также выяснилось, что мужчина находился под действием неустановленного вещества. Кроме того, его уже привлекали к ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, водитель останется под стражей до 5 января следующего года.

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