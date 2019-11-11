Снова красная рыба: житель Колпино во второй раз пришел в магазин за «бесплатными» покупками

В городе Колпино задержали мужчину, который попытался пронести мимо касс красную рыбу.

Преступный инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в магазине на Пролетарской улице. Гражданин попытался вынести из магазина товар стоимостью 2 тыс. 56 рублей, не заплатив. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ России по Петербургу, к месту происшествия оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны.

В ходе задержания выяснилось, что мужчина приходил за покупками и ранее, в последний раз он совершил кражу аналогичного товара стоимостью 12 тыс. рублей.

Мужчину передали в отдел полиции.

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