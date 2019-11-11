Международный ремесленный конгресс ограничит движение в Петербурге

В течение трёх дней автомобилистам придется учитывать изменения при выборе маршрута. Фото: Baltphoto

В течение трёх дней автомобилистам придется учитывать изменения при выборе маршрута. Фото: Baltphoto

В Центральном районе города на Неве из-за проведения международного ремесленного конгресса на три дня изменится схема движения и парковки личного транспорта.

Об изменениях сообщили в понедельник, 11 ноября, в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Ремесленный конгресс ограничит проезд и парковку в Почтамтском переулке с 13 до 15 ноября.

С 15:00 13 ноября до 21:00 15 ноября движение по переулку от Почтамтской улицы до улицы Якубовича будет запрещено. Кроме того, запрет распространяется на парковку транспортных средств.

Отметим, что международный ремесленный конгресс состоится с 14 по 16 ноября во дворце канцлера Безбородко по адресу Почтамтский переулок, 4.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об ограничении движения транспорта в центре Петербурга в связи со съемками нового художественного фильма «Вертинский».