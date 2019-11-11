В Петербурге благоустроят Северную набережную Обводного канала

В Петербурге планируют благоустроить набережную Обводного канала. Соответствующее постановление приняли на совещании в Смольном.
Обустроить обещают участок от улицы Степана Разина до Межевого канала, сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.
Проект включает реконструкцию Гутуевского моста, строительство нового моста через реку Екатерингофку и обустройство Северной набережной Обводного канала от моста Степана Разина до реки Екатерингофки. Помимо этого, будет проведено благоустройство территорий, проложены новые инженерные и электрические сети.
Участие в совещании приняли члены городского правительства и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, на совещании также приняли постановление о строительстве трех храмов. Здания возведут в Московском районе, Купчино и Петергофе.